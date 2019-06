PSG : « Tout le monde le veut ici », le Real fond pour Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur d’une saison incroyable, Kylian Mbappé attire les convoitises sur le marché des transferts. Il faut dire que sa déclaration surprenante lors des Trophées UNFP il y a plusieurs semaines a été perçue par certains clubs comme un appel du pied. Notamment du côté de Madrid, où le Real est son principal courtisan. Jeune joueur prometteur de l’effectif de Zinedine Zidane, Vinicius est par ailleurs convaincu qu’un jour ou l’autre, Kylian Mbappé le rejoindra dans la capitale espagnole. Car pour le Brésilien, tout le monde au sein du club milite pour sa venue.

« Je crois que tous les supporters de toutes les équipes rêvent de Kylian Mbappé. On ne se connaît pas vraiment mais on parle sur Instagram, on s’envoie des messages, je l’admire beaucoup. Il a déjà remporté beaucoup de titres donc forcément, s’il venait ici, ça serait super. Tout le monde le veut ici, et d’ici peu de temps, je pense qu’il viendra. Ça ne fait aucun doute que l’on gagnerait beaucoup de choses ensemble » a confié l’homme aux 7 buts cette saison en Liga. Reste maintenant à voir si l’intérêt du Real pour Mbappé se concrétisera par une offre et un accord avec le PSG. Ce qui semble hautement improbable pour l’instant…