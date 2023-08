PSG ‍: Tout est bouclé, une recrue fait marche arrière

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En plus du recrutement de joueurs confirmés, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas d’attirer de jeunes talents à fort potentiel. Le club de la capitale avait fait le nécessaire pour s’attacher les services du Croate Luka Vuskovic. Mais le défenseur central a finalement des doutes.

Longtemps critiqué pour son début de mercato estival, le Paris Saint-Germain s’apprête à mettre tout le monde d’accord ou presque. Certes, les premières cibles Harry Kane et Bernardo Silva ne devraient pas signer. Mais les recrues en approche vont tout de même améliorer la qualité de l’effectif. L’entraîneur Luis Enrique sera effectivement ravi de l’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé, chipé au FC Barcelone via sa clause libératoire à 50 millions d’euros.

❗️ Le PSG et Benfica discutent des modalités de transfert de Gonçalo Ramos🇵🇹

➡️Les Portugais veulent 80M€

Pour le moment Paris propose un prêt avec OA obligatoire de 65 +15 M€



🔹Toutes parties sont confiantes.

Finalisation du dossier espérée la semaine prochaine au plus tard pic.twitter.com/Zr9inZSNK5 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 3, 2023

C’est ensuite l’attaquant portugais Gonçalo Ramos qui devrait débarquer dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, avant la possible arrivée de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort. On en oublierait presque que la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel fait toujours partie du projet du Paris Saint-Germain. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le club de la capitale s’est intéressé à Luka Vuskovic. Mieux, le défenseur central de l’Hajduk Split était annoncé tout proche du champion de France en mai dernier. Rien n’a pourtant été confirmé depuis.

Vuskovic s'interroge

Et pour cause, les discussions ont stagné, nous apprend la presse croate. Alors que toutes les parties concernées avaient trouvé un accord sur la base d’un transfert à 10,5 millions d’euros, avec 20% à la revente, le jeune talent de 16 ans a finalement temporisé. La pépite croate s’interroge sur son temps de jeu au Paris Saint-Germain qui a recruté Milan Skriniar et Lucas Hernandez à son poste. Luka Vuskovic attend donc des garanties ainsi qu’un projet de développement même si les Parisiens l’ont quasiment convaincu. A noter que des cadors anglais comme Manchester City et Chelsea restent à l’affût.