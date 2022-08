PSG : Tout est bouclé avec Everton, Gueye refuse de signer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La mission dégraissage du PSG est loin d'être accomplie. Il reste beaucoup d'indésirables au sein du vestiaire parisien. Idrissa Gueye en fait partie mais la situation du Sénégalais incite à l'optimisme avec l'intérêt d'Everton. Sauf que l'intéressé fait patienter tout le monde.

Vitinha, Renato Sanches, bientôt Fabian Ruiz. Le PSG a bien étoffé son entrejeu pour la saison qui arrive. L'amélioration est nette qualitativement mais c'est au niveau de la quantité que le bât blesse. Le club parisien possède encore beaucoup trop de joueurs et c'est surtout le cas dans ce secteur de jeu malgré le départ de Georginio Wijnaldum pour l'AS Roma. Leandro Paredes, Rafinha et Idrissa Gana Gueye se sont vus montrer la porte de sortie au PSG. Des trois concernés, le dossier du Sénégalais est clairement le plus avancé à ce jour. Gueye plaît beaucoup à l'Angleterre notamment.

Gueye attend encore, à trois semaines de la fin du mercato

Le prix et le profil du milieu sénégalais sont attractifs d'autant qu'il est connu de la Premier League après avoir joué une saison à Aston Villa ainsi que trois du côté d'Everton. Il n'a laissé que de bons souvenirs au sein de l'autre club de Liverpool, lequel aimerait bien le récupérer pour se renforcer et éviter de lutter de nouveau contre la relégation cette saison.

🚨 Idrissa Gueye 🇸🇳 hésite à retourner à Everton, qui fait pourtant pression pour le faire revenir et est prêt à effectuer tout le nécessaire en ce sens.



(@sebnonda) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 9, 2022

Le transfert est en très bonne voie, Everton étant prêt à céder aux exigences financières du PSG avec une vente qui devrait dépasser les 15 millions d'euros. Toutefois, Idrissa Gueye bloque encore l'opération comme le révèle Foot Mercato. Le milieu sénégalais est encore en position d'attente concernant le mercato, restant à l'affût de potentielles meilleures propositions en Europe. Un risque assumé de Gueye qui contrarie un peu les deux clubs dont le PSG, pressé de se débarrasser d'un joueur et de récupérer un peu d'argent frais.