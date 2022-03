Pochettino viré, c'est le feu au PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ de Mauricio Pochettino du PSG est demandé de manière de plus en plus vindicative, y compris au Qatar.

Mauricio Pochettino a jusqu’à présent survécu à la tragédie vécue contre le Real Madrid, même si son avenir à l’issue de la saison ne fait guère de doute. Pourtant, ce dimanche matin, L’Equipe affirmait que, malgré les critiques, son absence de résultats, le vestiaire qui ne semble plus concerné et la possibilité pour lui de rejoindre Manchester United l’été prochain, l’Argentin n’a pas l’intention d’abandonner son poste au PSG. Un bras de fer pourrait donc se jouer pour éviter à Nasser Al-Khelaïfi de le virer moins d’un an après avoir prolongé son contrat. A moins que la situation devienne intenable au point que le PSG n’ait plus le choix. Le revers concédé à Monaco, le quatrième consécutif en déplacement après Nantes, Nice et Madrid, a dénoté sur le plan du comportement des joueurs.

Le départ de Pochettino demandé

Neymar a semblé une nouvelle fois perdu sur le terrain, sans aucune réelle influence et avec toujours des ballons perdus. Même Marco Verratti, assez transparent et coupable à l’origine sur l’action du pénalty, n’a pas permis de redresser le PSG dans le bon sens. Et l’absence de réaction collective laisse tout de même circonspect sur la capacité de Mauricio Pochettino à mobiliser le groupe pour les deux derniers mois de compétition. Et ce dimanche, peu après cette défaite qui a des allures honteuses, Mohammed Al Kaabi a envoyé un message sans équivoque sur les réseaux sociaux. Proche de la famille royale de l’Emirat, l’insider qatari a tout simplement publié une photo de l’entraineur du Paris SG avec le hashtag #PochettinoOut (Pochettino dehors). Un message qui ressemble plus à une demande qu’à une véritable information, même si les supporters du PSG ont très rapidement réagi.

Leonardo, Nasser, Pochettino, le Qatar va régler ça ?

Le message a été globalement approuvé, même si certains fans parisiens ont aussi tenu à rappeler que Pochettino ne pouvait pas être à lui tout seul la cause de tous les maux du PSG. La situation n’est pas si simple, comme l’a fait comprendre Romain Molina, pour qui tout va de travers dans ce club. « Les gens ne se rendent pas compte à quel point le club marche sur la tête. La priorité de Nasser/Ribes étant de tout mettre sur Leonardo, Leonardo veut tout mettre sur Pochettino, Pochettino parle avec une autre équipe. Les joueurs veulent se foutre sur la gueule, tout va bien », a balancé l’informateur français, pour qui Doha va finir par mettre un grand coup de balai. Une décision visiblement globalement attendue à Paris, à l’heure où les supporters ne cachent plus leur ras-le-bol.

Et contre Lorient, des gens viendront encore expliquer aux Supp du PSG qu’il ne faut pas siffler ? Ne rien dire. Sinon Il a bien fait Messi d’avoir bobo au ventre, il a échappé à la cata du jour. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 20, 2022

Et ils sont même invités à le faire savoir au prochain match au Parc des Princes. C’est ce que demande Daniel Riolo, toujours aussi vindicatif et qui rêve de tout voir exploser en vol. « Et contre Lorient, des gens viendront encore expliquer aux Supp du PSG qu’il ne faut pas siffler ? Ne rien dire. Sinon il a bien fait Messi d’avoir bobo au ventre, il a échappé à la cata du jour », a balancé le consultant de RMC, persuadé qu’il faut faire bouger les choses rapidement.