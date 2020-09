PSG : Tous unis à la commission de discipline, Kurzawa s'excuse

Dans : PSG.

Layvin Kurzawa s'est excusé après son attitude pendant le Classique. Expulsé après s'être battu avec Jordan Amavi, il a publié un message sur son compte Instragam.

Excès d'engagement, bagarres, insultes, et des supposées propos racistes d'Alvaro Gonzalez à l'encontre de Neymar. Le Classique remporté par l'Olympique de Marseille (1-0) dimanche soir a été le théâtre de multiples débordements de la part des joueurs. L'arbitre de la rencontre Jérôme Brisard a eu beaucoup de boulot, en attestent les 19 cartons ( 14 jaunes, 5 rouges) sortis de sa poche. Comme bon nombre de ses coéquipiers, Layvin Kurzawa était dans les mauvais coups. Entré à la 84e minute, le latéral gauche parisien a été exclu 10 minutes plus tard, au bout du temps additionnel, après en être venu aux mains avec Jordan Amavi. Un comportement qui sera étudié ce mercredi par la Comission de discipline de la LFP.

En attendant de connaitre sa sanction, l'international français a tenu à présenter ses excuses sur son compte Instagram. « Quand on est un joueur pro, on n’a pas le droit de montrer un tel comportement. Parfois la soif de défendre nos coéquipiers nous fait déraper, le plus important est d’en avoir conscience, s’excuser. Je regrette la mauvaise image que j’ai renvoyé auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Nous sommes une équipe unie, une famille et nous serons toujours ensemble », a livré le défenseur du PSG, intenable lors de cette fin de match. En effet, les Parisiens seront ensemble devant la commission de discipline, avec quatre joueurs (Neymar, Paredes, Kurzawa et probablement Di Maria) qui seront entendus.