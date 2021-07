PSG : Tottenham, Real, Pochettino a entendu les rumeurs

Dans : PSG.

Solidement attaché sur le banc de touche du Paris Saint-Germain en vue de la saison à venir, Mauricio Pochettino a tout de même été annoncé en contacts avec Tottenham et le Real Madrid cet été.

Débarqué en début d’année 2020 du côté du PSG après avoir fait des miracles à Tottenham, Mauricio Pochettino n’a pas vraiment eu la réussite escomptée pour son grand retour au sein du club de la capitale. Puisque Paris a perdu le titre de champion de France, en plus d’échouer en demi-finales de la Ligue des Champions. Suite à cet exercice compliqué, Pochettino a été annoncé sur le départ du côté du Parc des Princes. Son nom a effectivement été évoqué dans son ancien club des Spurs ou au Real Madrid. Mais au final, l’entraîneur argentin a décidé de rester au PSG. Il y a quelques jours, Pochettino a même prolongé son contrat jusqu’en 2023. Preuve que l’ancien défenseur a toujours eu la tête à Paris.

« Il n'y a pas besoin de démentir constamment les rumeurs »

« Si j'ai pensé à quitter le PSG ? Non. Tottenham et le Real Madrid m'ont approché ? Il y a eu beaucoup de rumeurs. Nous savons tous que c'est la réalité du football. Il y a des mouvements dans les clubs, avec joueurs et entraîneurs donc les rumeurs seront toujours là. Avec le président ou Leo nous avons toujours maintenu une relation tranquille, fluide. Les choses ont toujours été claires. Il n'y avait pas besoin de dire plus. Si j'ai eu envie de démentir grâce aux réseaux sociaux ? Non, non. Je ne le jugeais pas nécessaire. Ok, les rumeurs étaient là. Mais les choses étaient claires de la part du club et de mon côté. Il n'y a pas besoin de démentir constamment les rumeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui... », a expliqué, sur Le Parisien, Pochettino, qui aura une certaine pression la saison prochaine. Car avec l’effectif qu’il va avoir à sa disposition, avec les recrues du mercato estival, Pochettino n’aura pas d’autre choix que de viser la victoire en C1.