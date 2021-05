PSG : Tottenham le drague, Pochettino en plein doute !

Dans : PSG.

Arrivé au milieu de la saison, Mauricio Pochettino devra se contenter d’une victoire en Coupe de France avec le PSG.

L’entraineur parisien n’est bien évidemment pas mis sous pression par ses dirigeants, alors qu’il s’est engagé jusqu’en juin 2022, avec une année supplémentaire en option. L’idée est de conserver les meilleurs joueurs, d’améliorer l’équipe même, et d’aller chercher ce titre européen derrière lequel le PSG court toujours. Avec Mauricio Pochettino bien évidemment, et l’entraineur argentin ne l’envisage probablement pas autrement. Et pourtant, un autre son de cloche débarquement brutalement d’Angleterre. The Independent affirme en effet que Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, songe sérieusement à faire venir son ancien technicien. L’idée pour le boss des Spurs serait de donner un coup de fouet à une équipe qui a manqué sa saison, et ne disputera pas la Ligue des Champions. Ce serait aussi vu comme une manière un peu désespérée de convaincre Harry Kane de rester encore une saison de plus, alors que l’international anglais ne cache désormais plus son désir de partir.

Mais Daniel Levy pense avoir ses chances pour convaincre Pochettino de quitter le PSG. Pourquoi ? Selon le journal anglais, l’entraineur parisien a été surpris par la situation du club francilien, et notamment les difficultés à gérer le vestiaire sans l’appui de la direction, qui pardonne tout et autorise tout aux stars de l’équipe. Un constat qui serait selon lui incompatible avec la réussite au plus haut niveau du Paris SG à l’avenir. Pochettino verrait ainsi la gestion des joueurs majeurs comme un casse-tête sans solution, et cette situation serait arrivée aux oreilles des dirigeants du club londonien. De là à imaginer un coup de sang pendant l’été, il y a tout de même une énorme marge, sachant que Pochettino risque d’avoir des moyens renforcés pour bien figurer. Cela même si la gestion problématique des stars du PSG a toujours été annoncée comme une épine dans le pied des entraîneurs parisiens, qui sont coincés entre le marteau et l’enclume dans certaines situations. Daniel Levy est en tout cas persuadé qu’il existe une fenêtre de tir pour récupérer Pochettino, dans un retour qui redonnerait en tout cas le sourire aux fans des Spurs. Mais qui risquerait de mettre le PSG dans une situation inattendue.