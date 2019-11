PSG : Top secret, la Juve veut piocher à Paris !

Dans : PSG.

La Juventus Turin, qui aime travailler en toute discrétion en période de mercato, a bien l’intention de piocher au Paris Saint-Germain pour se renforcer dans les prochains mois.

Adrien Rabiot, Leonardo Bonucci, Emre Can, Cristiano Ronaldo… Ces derniers mois, le champion d’Italie est régulièrement associé au Paris Saint-Germain sur le thème du mercato. Et visiblement, cela ne devrait pas s’arrêter en 2020. Car selon les informations récoltées par Calcio-Mercato en ce début de semaine, le club de Turin a l’intention de piocher au Paris Saint-Germain pour se renforcer l’été prochain. Ce qui était encore une rumeur devrait bientôt prendre de l’ampleur puisque la piste Thomas Meunier se confirme sérieusement…

A en croire le média, il est désormais acquis que la Juventus Turin va prochainement passer à l’offensive pour s’assurer la signature gratuite de Thomas Meunier l’été prochain. Le Belge, qui n’a jamais caché son envie de prolonger à Paris, pourrait bien céder aux sirènes d’un si grand club, alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi le font patienter depuis des mois et n’ont toujours pas tranché la question de son avenir. Reste que du côté de la Juventus Turin, on souhaite impérativement que les négociations avec le clan de Thomas Meunier se déroulent dans la plus stricte discrétion afin de ne pas réveiller la concurrence. Pour rappel, l’Inter Milan, Arsenal ou encore Manchester United ont également été associés à Thomas Meunier ces dernières semaines.