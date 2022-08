Messi et Neymar vexés par Luis Campos ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a trois recrues dans le viseur pour terminer son marché des transferts. Avec une victime nommée Leandro Paredes, ce qui ne plait pas à tout le monde.

Parmi les joueurs appelés à renforcer l’effectif parisien, se trouve Fabian Ruiz, dont la signature devrait se faire cette semaine. Le milieu de terrain espagnol arrive de Naples et représente une volonté forte de Luis Campos de trouver un joueur capable de donner du volume et de la précision au milieu de terrain du PSG, qui n’en manque déjà pas. Résultat, après les recrutements de Vitinha et Renato Sanchez, et toujours les présences de joueurs comme Marco Verratti, Danilo Pereira, voire Idrissa Gueye pour le moment, Leandro Paredes est vu comme un joueur de trop aux yeux de ses dirigeants.

Une offrande à Messi qui compte

L’Argentin est toutefois un cas à part, et pourrait cristalliser des tensions sur fond de mercato. Il y a tout d’abord le plus important, le secteur sportif, et l’ancien de l’AS Roma répond présent en ce début de saison, à l’image de sa passe décisive lumineuse pour Lionel Messi contre Clermont, il est en jambes, précis et affuté. Pas forcément le profil d’un joueur sur le départ. A le voir évoluer comme ces dernières semaines, les supporters se disent que Leandro Paredes peut encore rendre de fiers services, y compris dans les gros matchs où il faut aussi parfois aller au charbon. Mais ce ne sont pas les supporters qui font les choix, et Luis Campos est persuadé que Paredes va devoir aller voir ailleurs quand Fabian Ruiz aura signé. La Juventus est déjà sur les rangs, et un transfert à 20 millions d’euros est évoqué, afin de rejoindre un certain Angel Di Maria dans le Piémont.

Messi et Neymar tiennent à Paredes

Mais ce départ pourrait être mal vécu en interne, affirme Le Parisien. Considéré comme le garde du corps de Neymar à son arrivée, Paredes est très apprécié par le Brésilien, et Lionel Messi le voit aussi comme un joueur très utile, avec qui il compte bien évoluer en sélection argentine à la prochaine Coupe du monde. Les deux stars n’ont pas forcément leur mot à dire, mais ils ne voient pas actuellement pourquoi le PSG se séparait de son milieu de terrain de 29 ans. Les arrivées dans ce secteur de jeu justifient aux yeux de Luis Campos un tel choix, et aussi la possibilité de récupérer une belle somme d’argent, ce que le PSG a beaucoup de mal à faire en ce mois d’aout.