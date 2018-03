PSG : Timothy Weah, la belle promesse de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi après-midi, le Paris Saint-Germain a parfaitement fait le travail face à Troyes en Ligue 1 (2-0) pour aborder sereinement son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Lors de ce dernier test avant le choc de mardi prochain au Parc, le club de la capitale a fait tourner, et notamment en attaque, où la MCN était totalement absente. Par conséquent, Di Maria et Nkunku ont pris le relais sur les côtés, en marquant chacun un but.

Mais c'est le premier match en pro de Timothy Weah, pour sa première apparition dans le groupe d'Unai Emery, qui a marqué les esprits de cette rencontre. Rentré en jeu à la 79e minute de jeu à la place de Lo Celso, le fils du président du Liberia a donc disputé ses premières minutes en championnat avec Paris, 8 312 jours après le dernier de son père George avec le club francilien. Devenu le plus jeune débutant avec le PSG dans un match de L1 depuis Coman en 2013, l'Américain de 18 ans a montré de belles choses puisqu'il a même failli marquer un but dans le temps additionnel. De bon augure pour la suite...

8312 - Timothy Weah dispute son premier match de Ligue 1 avec Paris, 8312 jours après le dernier de son père George Weah avec le club francilien (v le Havre le 31 mai 1995). Héritage. pic.twitter.com/G7o2ZxZWNf — OptaJean (@OptaJean) 3 mars 2018

Timothy Weah(18ans,9jours) est le plus jeune débutant avec le PSG dans un match de L1 depuis Coman(16ans,8mois)le 17 février 2013 vs Sochaux — Stats Foot (@Statsdufoot) 3 mars 2018