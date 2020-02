PSG : Thomas Meunier suspendu, son incroyable aveu !

Dans : PSG.

Tout comme Marco Verratti, averti contre le Borussia Dortmund mardi soir, Thomas Meunier manquera le match retour face aux Allemands en Ligue des Champions.

Et pour cause, l’international belge a également récolté un avertissement qui le privera du match au Parc des Princes entre le PSG et le Borussia Dortmund dans trois semaines. Mais le plus grave, ce n’est pas que Thomas Meunier ait récolté un carton jaune… c’est qu’il ne savait pas qu’il était sous la menace d’une suspension. En effet, après la défaite du PSG contre le Borussia Dortmund, le défenseur droit du Paris Saint-Germain a indiqué qu’il ignorait totalement cette information pourtant capitale à l’aube d’un match aussi important. Incroyable mais vrai…

« Suspendu au match retour ? Je ne savais pas que j’étais menacé… Cela m’énerve. Si je l’avais su, je n’aurais pas fait cette faute » a indiqué Thomas Meunier en zone mixte avant de s’exprimer sur les chances du Paris Saint-Germain lors du match retour. « J’ai confiance. À domicile, on parvient toujours à mettre une certaine pression sur l’adversaire. À nous d’utiliser nos arguments pour faire en sorte que ça passe mais je n’en doute pas. Un but peut être suffisant. On doit être costaud défensivement et on sait qu’on aura des occasions. Il faudra les marquer ». Reste que pour l’heure, le Paris Saint-Germain est clairement en ballottage défavorable. Au-delà du score, c’est l’impression générale laissée par le PSG qui n’incite pas à l’optimisme 3 semaines avant le match retour au Parc des Princes…