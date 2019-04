PSG : Thomas Meunier à Manchester United, c'est très bien parti

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Son petit message sur les réseaux sociaux n’était pas donc pas un hasard. Il y a quelques jours, Thomas Meunier s’était offert une nouvelle polémique en « likant » un message sur une victoire de Manchester United, club dont il ne fait pas spécialement bon afficher la préférence depuis sa qualification au Parc des Princes en Ligue des Champions. Le défenseur belge avait tenté de noyer le poisson avec humour, laissant entendre qu’il avait toujours apprécié le club anglais, et s’intéressait de toute façon beaucoup à la Premier League. Et la réciproque est réelle, puisque le Diable Rouge est en haut de la liste des transferts souhaités par Ole Gunnar Solskjaer en vue de cet été au poste de latéral droit.

Antonio Valencia arrive en fin de contrat et va donc laisser sa place, et The Sun annonce que Thomas Meunier a la préférence des dirigeants, devant Joshua Kimmich du Bayern Munich et Davide Calabria du Milan AC. A un an de la fin de son contrat, il ne sera pas retenu par le PSG si une belle offre arrive, et Manchester United est de loin le club qui tient la corde, le tabloïd anglais expliquant que ses matchs avaient été observés par les scouts anglais depuis le mois de septembre. Autrement dit, tout semble coller, surtout que, malgré ses qualités et des concurrents comme Daniel Alves et Thilo Kehrer qui ne font pas l’unanimité, l’ancien de Bruges ne convainc pas non plus à Paris, sur le terrain comme en dehors.