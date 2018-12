PSG : Thilo Kehrer à 37ME, Paris a évité une erreur grotesque

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Nombreux sont ceux qui ont pensé que le Paris Saint-Germain avait été beaucoup trop généreux en payant 37ME à Schalke04 afin de faire venir Thilo Kehrer lors du dernier mercato. Mais plus les matches passent, et plus cette somme ne semble pas avoir été dépensée pour rien, le défenseur international allemand prenant de plus en plus ses marques au sein de la formation dirigée par Thomas Tuchel. Revenant ce dimanche sur la vente de Thilo Kehrer au PSG, le directeur sportif de Schalke04 explique pourquoi Paris a finalement payé le juste prix pour un joueur convoité par plusieurs clubs, dont le Barça. Car les dirigeants du Paris SG ont été suffisamment malins pour ne pas croire au miracle.

En effet, il restait un an de contrat au défenseur avec son club, et certaines autres formations européennes ont pensé que Thilo Kehrer allait être libre et gratuit. Une grosse erreur. « Je crois en fait que nous n'avions pas une mauvaise position dans les négociations. Parce qu'il est très clair que si Thilo n'était pas parti à Paris, il aurait prolongé son contrat avec nous. J'en avais parlé avec lui, c'était sûr à 100 %. Donc j'ai toujours dit au PSG : les bases de la négociation ne portent pas sur son contrat d'un an, juste sur les qualités du joueur. Nous ne voulions pas d'une indemnité correspondant à sa valeur du moment mais à celle qu'il allait atteindre. Et Paris a aussi pensé que Thilo vaudrait 50, 60, 70 ME dans quelques années, explique, dans L’Equipe, Christian Heidel, qui affirme que les concurrents du Paris Saint-Germain dans ce dossier ont misé sur un pourrissement de la situation. Paris a compris mieux que les autres puisqu'il y avait d'autres clubs sur les rangs. Des gros clubs (le FC Barcelone, notamment). Mais ils se sont tous dit qu'ils allaient attendre un an pour l'avoir sans indemnité de transfert. Ce qui était une erreur puisque cela ne se serait pas produit. »