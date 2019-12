PSG : Thiagol Silva s'agace et pointe Leonardo du doigt

Dans : PSG.

Interrogé en marge du match à Montpellier sur son avenir au Paris Saint-Germain, son contrat se terminant, Thiago Silva a renvoyé tout le monde à Leonardo, histoire de faire comprendre que c'est ce dernier qui avait les clés d'une reconduction, ou pas.

Thiago Silva fêtait ce samedi à Montpellier son 300e match sous le maillot du Paris Saint-Germain, un sacré cap pour le défenseur brésilien arrivé à Paris en provenance de l’AC Milan lors du mercato 2012. Mais le joueur de 35 ans entame les derniers mois de son contrat avec le PSG et pour l’instant Nasser Al-Khelaifi ne lui a pas transmis la moindre offre de prolongation. Mais Thiago Silva ne cache désormais pas qu’il attend que Leonardo prenne l’initiative dans une éventuelle extension de son engagement avec le Paris SG.

Et dans les couloirs de la Mosson, le défenseur du PSG a voulu rappeler que c’est le directeur sportif brésilien qui devait désormais s’exprimer sur ce sujet, Thiago Silva étant lui déterminé à rester un peu plus longtemps à Paris. « Si je vais prolonger au PSG ? Leonardo est là, vous pouvez lui demander (rires). Moi, je souhaite rester à Paris, je l’ai déjà dit », a lancé, sur Canal+, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, histoire de faire monter un peu la pression sur son compatriote, au moment où le nom de Kalidou Koulibaly est de plus en plus évoqué pour le remplacer au cœur de la défense du PSG.