PSG : Thiago Silva le promet, il partira avant de devenir un boulet

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Si Matthijs de Ligt se dirige vers la Juventus Turin, la piste du Néerlandais en dit long sur les intentions du Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale est prêt à miser gros sur un défenseur central, et nul doute qu’une recrue de ce calibre ne viendrait pas pour cirer le banc. Dans ces conditions, Thiago Silva peut s’interroger sur son avenir au PSG. Le Brésilien est resté performant cette saison, mais ses 35 ans en septembre prochain pourraient inciter ses dirigeants à le pousser vers la sortie. D’autant que son contrat expire en 2020. De son côté, le capitaine parisien s’estime toujours au niveau. Et promet de ne pas faire la saison de trop à Paris.

« J'espère pouvoir prendre la décision d'abandonner avant que mes jambes ne m'abandonnent. Je ne veux pas être embarrassant sur le terrain et sentir un jour que je ne suis pas à mon meilleur niveau et que les joueurs peuvent me battre facilement en duel, a confié l’ancien Milanais au magazine officiel du PSG. Je suis heureux que ma carrière ait été couronnée de succès et je veux finir au plus haut niveau possible. Je suis fan de la façon dont Zinédine Zidane a mis fin à sa carrière, juste après une Coupe du Monde. A un moment donné, je devrai aussi prendre cette décision pour arrêter. » Rappelons que Thiago Silva a toujours voulu terminer sa carrière au PSG.