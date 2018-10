PSG : Mbappé Ballon d'Or, Buffon met tout le monde d'accord

Dans : PSG, Ligue 1.

Il est l’une des légendes vivantes du football, et le fait qu’il soit toujours en activité à 40 ans donne tout de même une certaine valeur à ses propos.

Gianluigi Buffon a quitté la Juventus l’été dernier pour rejoindre le Paris Saint-Germain, et il n’est pas déçu du voyage. Surtout que cela lui permet de côtoyer un Kylian Mbappé qui termine l’année civile en trombe, au point d’être un candidat de plus en plus crédible pour le Ballon d’Or. Pour le portier italien, qui a longtemps couru après cette récompense sans parvenir à la décrocher, l’attaquant français pourrait parfaitement symboliser la fin du règne de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

« En Italie, on le compare à Baggio, à Del Piero et à Totti. Mais il a un talent exceptionnel et des qualités techniques comme j'en ai rarement vues. Vu ses qualités, ce qu'il montre sur le terrain, et comment il était décisif durant le Mondial, il le mérite. Je ne peux pas dire le contraire », a livré Gianluigi Buffon sur France 2. Un splendide compliment et un fan de plus donc pour Kylian Mbappé, qui est en train de marquer de précieux points à l’heure où les votes sont en cours pour ce fameux Ballon d’Or.