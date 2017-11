PSG : Thiago Silva a chambré Mbappé sur son naufrage à Monaco

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Aussi doué soit-il, il faut savoir reconnaître que Kylian Mbappé a raté son match dimanche soir avec le PSG à Monaco, le jeune attaquant international français vendangeant plusieurs énormes occasions, et contribuant involontairement au but monégasque en fin de rencontre. Si ce ratage de Kylian Mbappé, probablement perturbé de retrouver son ancien club, n'a pas eu des conséquences sérieuses pour le Paris Saint-Germain, Thiago Silva admet quand même qu'il en parlé avec Mbappé dans les vestiaires de Louis II.

« Kylian Mbappé ? Je lui ai parlé dans le vestiaire. Peut-être qu'il pensait qu'il jouait encore avec Monaco (sourire) On a fait un très bon match et lui aussi. Il n'a malheureusement pas marqué. Mais il fait un superbe début de saison », a confié le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain, qui visiblement n’en tient pas rigueur à Kylian Mbappé. Il est vrai que la saison est encore longue et que l'attaquant français aura l'occasion de rapidement rectifier le tir après cette prestation ratée.