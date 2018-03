PSG : Thiago Motta révèle le score de Paris face au Real

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Quelques heures avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Thiago Motta est confiant quant aux chances du Paris Saint-Germain de passer cet obstacle.

Arrivé au sein du club de la capitale française en provenance de l'Inter Milan il y a six ans, Thiago Motta s'apprête à jouer l'un des matchs les plus importants de sa carrière contre le Real à 35 ans. En ballottage favorable face à Lass Diarra pour occuper le poste de sentinelle, le milieu de terrain est de retour au top de sa forme. Et mardi soir au Parc des Princes, l'international italien souhaite absolument que Paris se montre au niveau qu'il prétend être, c'est-à-dire dans la peau d'un potentiel vainqueur de la C1 capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens.

« Contre une très belle équipe comme celle-là, les petits détails ont une grande importance. Lors du match retour, j’espère que l’on sera bien, et que l’on va démarrer cette rencontre de la meilleure façon possible. Après, cela dépendra de notre manière d’aborder ce match. Je pense que nous avons l’effectif pour battre le Real Madrid. Nous jouerons chez nous. Là-bas, on avait perdu 3-1, mais je pense que gagner 2-0 à la maison est faisable. Il faut aborder ce match avec la conviction que l’on peut passer. C’est un rendez-vous important pour le club et pour nous. Au début du match, il faudra sentir cette conviction sur le terrain, dans les tribunes. Si c’est le cas, ce sera une belle atmosphère. C’est ce que l’on veut. L'absence de Neymar ? On est triste pour lui, mais on va bien préparer ce match. C'est un gros match à jouer. On est au PSG pour jouer des matchs comme celui-là. Il faudra faire un grand match, c'est le plus important. On est une grande équipe, on a toutes nos chances. Nous sommes prêts. Avoir la possibilité de jouer une rencontre comme celle-là est un privilège », a expliqué, sur le site officiel du PSG, Motta, qui estime donc que Paris peut changer le cours de son histoire en renversant le Real de Zidane, un an après avoir subi la remontada du Barça.