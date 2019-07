PSG : Thiago Motta et Paris, c'est officiellement fini !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a annoncé officiellement le départ à l'amiable et d'un commun accord de Thiago Motta.

« D’un commun accord, le Paris Saint-Germain et Thiago Motta ont décidé de libérer l’ancien milieu de terrain de sa dernière année de contrat comme entraîneur de l’équipe U19, qu’il dirigeait depuis juin 2018. Thiago Motta pourra ainsi poursuivre son apprentissage du métier d’entraîneur au Centre technique fédéral italien de Coverciano. À la tête de son équipe, Thiago Motta (36 ans) aura notamment atteint la deuxième place du Groupe A du Championnat de France U19 tout en permettant à plusieurs talents du Centre de Formation de poursuivre leur progression sous les couleurs parisiennes. Thiago Motta était arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2012, en provenance de l’Inter Milan. Le début d’un magnifique chapitre de sa carrière, achevée en 2018, qui le verra remporter sous le maillot Rouge et Bleu 18 de ses 27 trophées. Au total, l’ancien international italien (30 sélections) aura disputé 231 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 12 buts et délivré 18 passes décisives, marquant de son empreinte l’histoire contemporaine du Paris Saint-Germain. Le Club remercie Thiago Motta pour l’ensemble de son brillant parcours au Paris Saint-Germain et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets », indique le PSG dans son communiqué.

Le président du Paris Saint-Germain a tenu à rendre hommage à son ancien joueur. « Je tiens à saluer chaleureusement Thiago Motta, qui aura été pour nous un joueur majeur de la décennie. Par son talent, sa personnalité et son sens de l’ambition, Thiago fait partie de ceux qui auront permis au Club d’entrer dans une nouvelle dimension. Pendant sept ans et demi, Thiago a apporté son professionnalisme, son énorme expérience et son expertise du football. À la fin de sa carrière, Thiago voulait ensuite transmettre sa passion du football, notamment aux plus jeunes. Nous sommes heureux de lui avoir permis de faire ses premiers pas dans le métier d’entraîneur au sein du PSG, qui restera sa maison. Je lui souhaite une pleine réussite dans sa nouvelle carrière », a confié Nasser Al-Khelaifi.