PSG : Thiago Motta donne ce conseil qu'il n'a jamais pu suivre

Nouvel entraineur des U19 du PSG, Thiago Motta est désormais un jeune retraité des terrains, et il va commencer à effectuer sa formation en s’occupant donc des jeunes.

Des éléments qui arrivent à un moment clé de leur carrière, puisque certains jouent en réserve, ou peuvent se révéler en Youth League, la Ligue des Champions des jeunes. Et malgré cette pression qui commence à grandir, leur coach compte bien les ramener sur terre, ou du moins tenter de leur faire éviter les pièges dans lesquels il est tombé. Et notamment celui de la contestation systématique des décisions de l’arbitre, la grande spécialité de l’Italo-Brésilien dans sa carrière.

« Ce n’est pas pareil d’entrainer les jeunes par rapport aux pros. Les jeunes, ils ont l’envie, la passion et l’illusion de pouvoir arriver au PSG en pro. Il faut profiter de cette motivation, c’est quelque chose que j’avais quand j’étais jeune. Je me réveillais tous les jours avec l’idée de m’entrainer, de jouer un match, de travailler, et tout ça avec l’ambition d’aller jouer en pro. Ce sont des choses que j’ai apprises dans ma carrière et que je veux transmettre aux jeunes joueurs. On parle beaucoup de l’arbitre avec moi, mais je dis toujours aux jeunes qu’il ne faut pas parler avec l’arbitre. Il faut laisser l’arbitre faire son travail, même si je sais que c’est difficile. Je vais surtout leur dire de ne pas regarder mes vidéos (rires) », a livré au Magazine du PSG un Thiago Motta qui avoue que cette position sur l’arbitrage va être difficile à avaler pour certains.