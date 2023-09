PSG ‍: Tenas et Paris, déjà un départ surprise ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Recrue surprise du PSG au poste de gardien de but cet été lors du mercato, Arnau Tenas va devoir prendre son mal en patience. Le portier espagnol évoluera en tant que numéro 3 derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Cet été au mercato, le PSG se cherchait un nouveau gardien de but après l'accident terrible subi par Sergio Rico. Les pistes se sont multipliées et des noms comme Yacine Bounou ou encore Hugo Lloris ont été annoncés proches du club de la capitale. Cependant, c'est bien Arnau Tenas qui a été recruté. L'ancien portier du Barça était libre de tout contrat et donc une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain. Tenas était en plus une demande précise de Luis Enrique, qui connait bien son profil et apprécie son jeu au pied. Reste à connaitre le rôle que pourra jouer l'Espagnol, qui doit faire face avec la concurrence de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma. Selon Sport, Arnau Tenas était au courant de tout cela en rejoignant Paris.

Arnau Tenas déjà vers le départ ?

Le média espagnol indique en effet ces dernières heures que le club de la capitale avait été clair avec Tenas. Son rôle serait celui de numéro 3. Cependant, Keylor Navas étant en fin de contrat en juin 2024, une place de numéro 2 se libérera et attendra normalement le portier de 22 ans. En attendant, Arnau Tenas pourrait bien être prêté l'hiver prochain. D'après Josep Capdevila, le natif de Vic pourrait être prêté au Qatar pour une durée de 6 mois afin de gagner du temps de jeu et reprendre le rythme de la compétition avant de revenir au PSG avec de la confiance et l'envie suffisante pour concurrencer Donnarumma. Surtout que l'Italien est de plus en plus menacé dans son rôle de numéro 1. Luis Enrique apprécie les gardiens de but à l'aise au pied, ce qui n'est pas le fort de l'ancien joueur de l'AC Milan.