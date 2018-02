PSG : Tarrago ose une comparaison choc entre Neymar et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mercredi soir, Neymar et Cristiano Ronaldo se croiseront sur la pelouse de Santiago-Bernabeu, ce qui ne sera pas une grande première puisque les deux stars se sont déjà affrontées lors des Real Madrid-Barça. Mais cette fois, c'est sous le maillot du Paris SG que Neymar débarque chez les Merengue, l'occasion de comparer deux des plus grands joueurs de la planète football.

Pour Sébastien Tarrago, si l'attaquant brésilien du PSG est un footballeur de classe mondiale, Cristiano Ronaldo est tout de même un cran au-dessus. « Est-ce que Neymar va plus vite que Cristiano Ronaldo ? Oui ! Est-ce que Neymar fait des choses plus spectaculaires que Cristiano Ronaldo ? Oui ! Est-ce qu’il est plus jeune ? Oui ! Mais jusqu’à preuve du contraire, Cristiano Ronaldo est plus impressionnant parce qu’il est toujours présent en Ligue des champions et quand ça compte. Alors ça va s’inverser très vite, peut-être même dès cette saison, mais personne ne le sait et surtout ce n’est pas sur. Ce qui fait Cristiano Ronaldo depuis le début de saison en Ligue des champions c’est extraordinaire, et forcément c’est difficile de répondre lequel est le plus impressionnant, mais c’est encore plus difficile de dire que c’est Neymar car les courbes ne se sont pas encore croisées », explique, sur la chaîne L'Equipe, Sébastien Tarrago. Neymar aura probablement l'occasion de répondre sur la pelouse madrilène.