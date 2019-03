PSG : Surprise, le départ de Dani Alves prend forme au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces dernières semaines, la prolongation de contrat de Dani Alves était régulièrement évoquée du côté de Paris.

Et avant le fiasco face à Manchester United, les deux parties semblaient être sur la même longueur d’onde. Un accord imminent était même annoncé entre le défenseur brésilien et le club de la capitale, pour une prolongation d’au moins une saison supplémentaire. Néanmoins ces dernières heures, il semblerait que la situation ait évoluée. Et désormais, l’ancien défenseur du FC Barcelone serait davantage proche de la sortie que de prolonger en faveur du Paris Saint-Germain.

Effectivement, il existerait un désaccord entre le Brésilien et l’état-major du club sur la durée du futur contrat de Dani Alves à Paris. Tandis que le joueur souhaiterait resigner jusqu’en juin 2021, Nasser Al-Khelaïfi exige un bail très court d’une saison supplémentaire au maximum. Les négociations bloquent et selon UOL Esporte, il se pourrait que Dani Alves quitte donc Paris dès cet été, deux ans après son arrivée en provenance de la Juventus Turin. Par ailleurs, le média sud-américain affirme que Thiago Silva et Marquinhos sont eux proches de prolonger en faveur de Paris, et qu’une officialisation à l’issue de la saison est envisagée.