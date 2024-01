PSG ‍: Surprise chez les Mbappé, la grande annonce arrive

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va très prochainement mettre un terme au suspense sur son avenir. Le PSG ou le Real, voire la Premier League, ne vont pas s'étriper jusqu'au mois de juillet, car la décision sera prise avant la mi-février.

Il ne faudra pas attendre la fin de la saison et des mois de tergiversations pour connaitre l’avenir de Kylian Mbappé. Ce mercredi soir, l’attaquant du PSG a pourtant fait savoir qu’il n’avait pas pris de décision, mais avait laissé entendre qu’il ne perdrait pas de temps et ferait une annonce quand son choix sera fait. Cela pouvait sous-entendre que chaque offre allait être pesée et sous-pesée et que les discussions pouvaient s’éterniser selon les propositions, les avantages sportifs ou financiers, ou les projets. Ce ne sera pas le cas affirme L’Equipe, qui assure dans son édition de ce vendredi que Kylian Mbappé a bien l’intention de prendre une décision, et de l’annoncer, avant le 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Cela donne donc un peu plus d’un mois à tout le monde, car le PSG affrontera la Real Sociedad le 14 février et visiblement, l’ancien monégasque a bien l’intention d’être totalement tranquille au sujet de son avenir pour aborder du mieux possible la compétition derrière laquelle il court depuis le début de sa carrière.

Une prise de position qui a tout de même eu le don de refroidir sacrément les suiveurs du Paris SG. Car elle correspond fortement à la demande du Real Madrid, qui n’a pas envie de se faire balader pendant des mois, et a exigé du clan Mbappé une réponse au début de l’année 2024, si possible dans le courant du mois de janvier, pour pouvoir préparer la saison prochaine. La proposition est déjà faite ou presque, puisqu’elle est quasiment similaire à celle qui avait été faite lorsqu’il avait failli signer en 2022. Quelque peu rancunier, Florentino Pérez n’a aucune intention de s’aplatir devant Kylian Mbappé en rehaussant encore son offre. A l’époque, l’offre n’avait pas totalement convaincu le kid de Bondy, non seulement parce que le Qatar avait frappé fort, mais aussi parce qu’il n’y avait jamais eu d’accord total, notamment au sujet des droits à l’image.

Le Real Madrid tient la corde !

La fermeté du Real Madrid aura donc un certain poids, mais cela n’empêche pas la tendance de se dessiner progressivement. Et selon L’Equipe, le PSG commence à sentir que le dossier lui échappe. Les derniers rendez-vous n’ont pas donné grand chose, y compris un qui a eu lieu cette semaine, et cela fait forcément grincer des dents un Nasser Al-Khelaïfi qui craint une décision rapide de sa star, et surtout pas en sa faveur puisqu’aucune négociation avancée n’est en cours avec le PSG. En tout cas, il y a de fortes chances que le dossier avance plus vite que prévu, et qu’une décision soit annoncée d’ici un mois. La presse espagnole estime elle que le forcing du Real Madrid pour avoir une réponse avant le 31 janvier est en train de payer, et que cette information de L’Equipe va totalement en ce sens.