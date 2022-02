Kylian Mbappé : 1,2 million d’euros par semaine, le PSG met le Real KO

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain va effectuer l’offre de la dernière chance pour conserver Kylian Mbappé dans son effectif pour les années à venir.

The Independent révèle ce jeudi soir que Nasser Al-Khelaïfi va proposer un contrat qui fera de son attaquant vedette le footballeur le mieux payé de la planète, et de loin. Conscient de l’importance du champion du monde 2018 dans son projet, le PSG se prépare à offrir un salaire de 1,2 millions d’euros par semaine, soit 63 millions d’euros par an, afin de le convaincre qu’il sera la superstar de l’effectif parisien dans les années à venir.

Une volonté affichée par le PSG et l’Emir du Qatar de couvrir d’or l’attaquant français, qui semble destiné à rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. La presse espagnole l’affirme sans aucun doute et Florentino Pérez a aussi une confiance à toute épreuve dans ce dossier. Le président madrilène est persuadé que l’argent n’est pas un facteur décisif, et ne s’alignera pas sur les propositions du PSG, même si bien évidemment, Mbappé toucherait un salaire colossal s’il venait à rejoindre le Real. Ce nouveau contrat au PSG permettrait en tout cas à l’ancien monégasque de doubler tout simplement ses émoluments, et de dépasser bien évidemment Messi et Neymar dans la grille salariale du Paris SG.

Le Real ne peut pas suivre !

Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar n’ont pas choisi ce montant par hasard, car ils sont persuadés que jamais le Real Madrid ne pourra rivaliser à ce niveau. Et à l’heure où la Maison Blanche n’a pas montré le visage le plus compétitif possible dans la confrontation directe entre les deux clubs en Ligue des Champions, cela pourrait aussi compter dans la décision finale du clan Mbappé. Et ce même si la voie menant au Real est toujours celle qui a largement les faveurs des pronostics à l’heure actuelle.