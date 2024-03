PSG ‍: Stéphane Guy est le nouvel avocat de Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, Luis Enrique a été attaqué pour sa gestion du cas Kylian Mbappé. Dimanche soir, la star du PSG a encore prouvé qu’il était indispensable et que Paris se portait bien mieux avec lui.

Régulièrement placé sur le banc des remplaçants au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a enchainé deux titularisations de suite face à Nice en Coupe de France puis contre Montpellier, ce dimanche soir en Ligue 1. Auteur d’un triplé, le capitaine du Paris Saint-Germain a guidé son équipe vers la victoire en débloquant la situation à 0-0 puis en redonnant l’avantage aux siens à 2-2. Sur l’antenne de RMC, Stéphane Guy a estimé que même face à une modeste équipe de Montpellier, le PSG ne pouvait pas se passer de Kylian Mbappé dans la mesure où les matchs récents ont prouvé que l’équipe de Luis Enrique n’avait aucune marge en l’absence de l’ancien Monégasque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Dès lors, le coach espagnol serait bien inspiré d’aligner « KM7 » de manière systématique jusqu’à la fin de la saison aux yeux de l’ancien commentateur de Canal +. « Ce que je retiens de ce match, c’est le triplé de Kylian Mbappé. Son premier but est juste phénoménal. Pied gauche côté opposé pour mettre l’équipe sur la voie du succès. Tous ces débats autour de Luis Enrique m’amusent car même face à Montpellier, heureusement qu’il y a Mbappé pour arranger l’affaire. Comme par hasard, le PSG regagne en Ligue 1 quand Mbappé fait 90 minutes » estime le journaliste, avant de poursuivre.

Stéphane Guy milite pour que Mbappé joue tout le temps

« Faire des débats sur son utilisation, c’est grotesque enfaite. On peut faire des débats à la con si on veut, à savoir s’il faut faire reposer Mbappé mais est-ce que Klopp fait reposer Mohamed Salah quand il joue tous les trois jours ? Bah non, il le met, ce sont des débats tellement grotesques. Quand le PSG est à 0-0, qui débloque le match ? Mbappé. Quand le PSG est à 2-2, qui débloque ? Mbappé. C’est ça la vérité de Paris. Même pour un match à Montpellier, celui qui débloque c’est Mbappé et s’il n’est pas là, c’est compliqué » a analysé Stéphane Guy, qui espère que Luis Enrique va arrêter de gérer Kylian Mbappé comme il le fait depuis quelques semaines et que celui qu’il a surnommé il y a quelques années le « genie français » sera systématiquement aligné. Pour le bien du PSG… et du spectacle.