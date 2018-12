PSG : Stéphane Guy est dégoûté par le mercato de Paris

Dans : PSG, Mercato.

Après l’échec du mercato estival, le Paris Saint-Germain devrait enfin satisfaire l’exigence de son entraîneur Thomas Tuchel.

Dès son arrivée cet été, le successeur d’Unai Emery avait réclamé la signature d’un milieu défensif. L’Allemand avait même dit et répété son message à plusieurs reprises en conférence de presse. Autant dire que le coach parisien n’a pas changé d’avis avant la prochaine période des transferts en janvier. Tous les observateurs sont d’accord avec son analyse. Tous… sauf Stéphane Guy qui estime que l’effectif du PSG est largement suffisant.

« J'entends dire qu'il manque un joueur au milieu. Mais Tuchel le montre en faisant jouer Marquinhos à ce poste, on se rend compte que les solutions sont là, s’est étonné le journaliste de Canal+. La solution, ce n'est pas d'empiler les joueurs. Christopher Nkunku, on n'en a rien vu, on aimerait tellement que ce joueur ait du temps de jeu, qu'on puisse le voir se développer. C'est un tel gâchis tous ces joueurs qu'on empile, et dont on n'a pas le temps de voir la progression. » Parmi les prétendants à la Ligue des Champions, Paris est pourtant loin de posséder le groupe le plus riche, surtout dans l’entrejeu.