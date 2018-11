PSG : Stéphane Guy cartonne le PSG comme jamais !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Les supporters du Paris Saint-Germain ne sont pas souvent des fans de Stéphane Guy, le commentateur vedette de Canal+, ce dernier étant toujours rapide à dégainer des critiques acides sur le club de la capitale et surtout sur ses propriétaires qataris. Et nul doute que l'intervention de Stéphane Guy dans la foulée du nul obtenu mardi soir par le PSG à Naples ne va pas les faire changer d'avis. Loin de là même. Car pour le journaliste de la chaîne cryptée, cette rencontre a démontré, si besoin en était, que le Paris SG n'est pas un candidat sérieux au titre européen.

Sans détour, Stéphane Guy a dit sa façon de penser. « On a vu un très bon match d’outsiders européens, mais on n’a pas vu, selon moi, deux équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale en Ligue des champions. Ce n’est pas l’impression qu’elles ont donné, ni l’une ni l’autre. Si j’ai été rassuré ? On parle de quoi là ? On parle d’une équipe qui a 700ME de budget, qui est bâtie autour de Neymar et Mbappé pour gagner la Ligue des champions. Est-ce qu’on a vu à Naples une équipe qui se dit qu’elle va gagner la Ligue des champions au printemps prochain ? Après, j’ai vu une équipe consistante de Paris contre une très bonne équipe de Naples, mais ce sont des outsiders. Et pour Paris c’est illogique », a lancé le journaliste de Canal+, pas convaincu du tout par la version Thomas Tuchel du PSG.