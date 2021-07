PSG : Soyunçu, la piste surprise de Paris ?

Dans : PSG.

Intéressé par Sergio Ramos et attentif au dossier Varane, le PSG est visiblement à la recherche d’un défenseur central au mercato.

Malgré la présence dans son effectif de Presnel Kimpembe et de Marquinhos, le Paris Saint-Germain souhaite enrôler un défenseur central cet été afin de parer à d’éventuelles absences du Brésilien ou du champion du monde 2018. Les noms de Sergio Ramos et Raphaël Varane reviennent avec insistance. Le capitaine de l’Espagne veut toutefois deux ans de contrat là où le PSG ne lui en propose qu'un. De son côté, Varane est plus proche de s’engager en faveur de Manchester United contre 50 ME que d’atterrir à Paris. C’est ainsi que selon les informations relayées par Calcio Mercato, le club de la capitale explore d’autres pistes, dont certaines peuvent surprendre.

Auteur d’une saison solide avec Leicester en Premier League, Caglar Söyüncü fait partie des joueurs suivis par la direction du Paris Saint-Germain au mercato. Sous contrat avec les Foxes jusqu’en juin 2023, il dispose d’un profil plus robuste que Kimpembe et Marquinhos. Extrêmement solide dans les duels, Söyüncü a de quoi séduire, mais il ne s’agit pas d’une piste low-cost pour le Paris SG, bien au contraire. Et pour cause, son prix est estimé par le site spécialisé Transfermarkt à 45 ME. Difficile de dire si c’est cette somme que Leicester exigera du PSG en cas d’intérêt confirmé. Mais à ce prix, il y a peu de chances que le Paris Saint-Germain s’engage plus en profondeur sur cette piste. A défaut de se concrétiser, ce dossier confirme en tout cas que Leonardo scrute le marché des défenseurs centraux dans l’optique de trouver une vraie doublure compétitive à Kimpembe et Marquinhos. Le message envoyé à Thilo Kehrer et à Abdou Diallo est extrêmement clair. Le PSG ne compte plus sur eux et n'hésitera pas à les vendre en cas de proposition intéressante cet été.