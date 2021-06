PSG : Sergio Ramos impose sa loi pour signer à Paris

Dans : PSG.

Libre de tout contrat, Sergio Ramos intéresse grandement le Paris Saint-Germain au mercato.

Le capitaine emblématique du Real Madrid n’a pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger dans la capitale espagnole. Libre comme l’air, Sergio Ramos intéresse logiquement de grands clubs européens. C’est notamment le cas du PSG, déjà bien armé en défense centrale avec Presnel Kimpembe et Marquinhos, mais qui ne dirait pas non à un élément d’expérience tel que Sergio Ramos, habitué aux grandes victoires en Ligue des Champions. Selon les informations obtenues par L’Equipe, le Paris Saint-Germain est bien sur le coup pour obtenir la signature du charismatique défenseur espagnol de 35 ans. Il existe néanmoins un désaccord entre la direction du PSG et Sergio Ramos pour le moment…

Sergio Ramos exige deux ans de contrat

Comme le Real Madrid, le PSG ne propose qu’une seule année de contrat à Sergio Ramos, tandis que le défenseur réclame deux ans. Financièrement, le salaire pose également problème car le joueur formé au FC Séville n’est pas prêt à faire de gros sacrifices. Le quotidien national estime son salaire au Real Madrid à environ 13 ME par an, une somme colossale même pour le Paris Saint-Germain. Le média précise par ailleurs qu’il y a quelques semaines encore, Sergio Ramos utilisait le vice-champion de France en titre pour faire pression sur le Real Madrid afin d’y prolonger son contrat. La donne a changé et maintenant, Sergio Ramos fait sincèrement du Paris SG sa priorité. Le défenseur espagnol estime que Paris est le meilleur endroit pour cocher à la fois les cases financières et sportives. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, ce qui n’est pas le cas pour le moment. De son côté, Mauricio Pochettino a d’ores et déjà fait savoir à sa direction qu’il était totalement pour la signature de Sergio Ramos.