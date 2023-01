PSG : SOS défense, urgence absolue au mercato !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche, le PSG a coulé face à Lens et la défense a montré des signes très inquiétants à un mois et demi de jouer face au Bayern Munich.

Privé de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, la défense du Paris Saint-Germain a terriblement souffert, dimanche soir à Lens (3-1). A un mois et demi de la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l’impression laissée par le PSG est très inquiétante. Dans le secteur défensif, des joueurs que l’on pensait au point affichent leurs limites. C’est notamment le cas de Marquinhos ou encore de Sergio Ramos, totalement dépassés dans le Nord par la vitesse d’Openda, de Fofana ou encore de Claude-Maurice et des pistons lensois. Le doute n’est plus permis, le recrutement d’un défenseur central est essentiel lors de ce mercato hivernal alors que l’été dernier, Luis Campos avait poussé au maximum pour recruter Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan… en vain.

Le PSG doit recruter un défenseur en urgence cet hiver

Sur son compte Twitter, le célèbre Youtubeur et supporter du PSG, Bruce Grannec, a lancé un gros SOS d’alerte en direction de la direction parisienne dans l’optique de ce mercato hivernal. « Il va falloir d'urgence un défenseur central au mercato car Ramos n'est plus au niveau depuis un moment et Marquinhos je n’en parle même pas, il ne fait plus peur à personne alors que c'était un des meilleurs défenseurs centraux et ça fait un petit moment que ça dure... » regrette le supporter parisien, dont l’avis est massivement partagé sur les réseaux sociaux. L’objectif du PSG est donc plus que jamais de se renforcer au poste de défenseur central cet hiver. Milan Skriniar est toujours ciblé, mais la tendance est plutôt à une prolongation du Slovaque chez les Nerazzurri, avec qui il est en fin de contrat en juin prochain. En attendant un éventuel renfort, le PSG a toujours confiance en Marquinhos. Preuve en est, après la défaite à Lens, le capitaine brésilien de Paris a confirmé que les discussions étaient très avancées au sujet de sa prolongation de contrat. La question d’une prolongation pour Sergio Ramos va en revanche se poser au vu des prestations très décevantes de l’international espagnol…