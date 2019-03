PSG : Son transfert avorté au mercato, il le rumine encore !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cet hiver, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont conclu l’arrivée de Leandro Paredes, lequel a été recruté en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Mais les dirigeants franciliens auraient aimé s’offrir un second milieu de terrain et pendant longtemps, il a été question de l’arrivée d’Idrissa Gueye. Malheureusement pour le champion de France et pour l’international sénégalais, Everton a bloqué l’ancien milieu des Dogues, et ce dernier est donc resté en Premier League. Un gros regret pour le joueur, qui est revenu sur son transfert avorté au PSG sur l’antenne de Canal Plus.

« Tout le monde le sait, j’étais un peu déçu de ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain parce que c’est un grand club et tout joueur rêve de jouer dans ce genre de club. J’étais prêt à y aller mais cela ne s’est pas fait, on passe à autre chose et on essaye de travailler pour notre club et bien finir la saison... Le PSG qui est un grand club, qui ne se refuse pas. Ce n’était pas trop dur de passer à autre chose parce qu’on est des joueurs professionnels et des trucs comme ça, cela arrive souvent. Ce n’est pas mon genre d’aller au clash avec mon club, sachant qu’ils ont tout fait pour moi et ils ont toujours été corrects avec moi » a confié Idrissa Gueye, lequel ne s’est pas mis en grève à Everton pour forcer la décision. Les dirigeants anglais s’en rappelleront certainement lors du prochain mercato.