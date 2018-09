PSG : Son concurrent c'est Kurzawa, il ne s'inquiète pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Questionné sur sa concurrence avec Layvin Kurzawa au Paris Saint-Germain, Juan Bernat n'a pas hésité à afficher une certaine ambition.

Arrivé au sein du club de la capitale française lors des dernières heures du mercato estival contre un chèque de 15 millions d'euros, Juan Bernat n'est pas à Paris pour faire de la figuration. Désireux de retrouver son meilleur niveau après des mois compliqués au Bayern Munich, le latéral gauche espère bien faire oublier l'absence de Layvin Kurzawa pour au moins deux mois après avoir subi une opération d'une hernie discale lombaire cette semaine. Une blessure qui fait clairement les affaires du défenseur espagnol de 25 ans.

« Dans toutes les équipes, il y a deux joueurs à chaque poste. Ici, c’est le PSG, chacun doit gagner sa place à l’entraînement. Ça ne m’inquiète pas. On doit s’entraîner à fond et c’est le coach qui décide. Je suis très content d’être ici, au PSG. C’est vrai qu’il y a de grands joueurs. Le poste n’est pas garanti pour autant. Layvin est blessé et j’espère qu’il va bien se soigner, mais je suis ici pour gagner ma place. Mes objectifs sont clairs : essayer de jouer au maximum et progresser comme footballeur. Nous sommes engagés dans quatre compétitions et nous voulons tout gagner », a expliqué, en conférence de presse, Bernat, qui aura donc à cœur de montrer qu'il est capable de devenir le titulaire du PSG à gauche en effectuant une belle première sortie face à l'ASSE vendredi soir.