PSG ‍: Skriniar vendu, la Juventus fait une offre choquante

PSG.

Mehdi Lunaw

Le PSG veut se débarrasser de Milan Skriniar depuis l'été dernier. Le Slovaque vient d'avoir une touche à la Juventus après la blessure de Bremer. Mais, le club turinois n'a pas d'immenses moyens pour conclure ce transfert.

Si longtemps désiré, si vite boudé. Tel est le résumé de l'histoire de Milan Skriniar au PSG. Après un bras de fer avec l'Inter, le Slovaque est arrivé libre au PSG à l'été 2023. Un transfert qui n'a pas porté ses fruits. Blessé au dos d'entrée, Skriniar n'a pas réalisé des prestations solides ensuite. Trop lent dans le jeu, il a été vite écarté du onze par Luis Enrique. Les venues successives de Lucas Beraldo et surtout Willian Pacho ont mis fin à ses espoirs de s'installer en défense centrale à Paris. Mis en vente par le club parisien pendant le dernier mercato estival, Skriniar est resté mais ce n'est que partie remise.

La Juve demande Skriniar en prêt

Comme avoué en conférence de presse lors du rassemblement avec la sélection slovaque, le défenseur est frustré par sa situation au PSG et veut s'en aller. Une opportunité s'est présentée à la Juventus où un défenseur est souhaité pour remplacer Bremer, gravement blessé au genou. Un transfert de Milan Skriniar chez les Bianconeri s'annonçait intéressant pour le PSG sur le plan financier. Néanmoins, Calciomercato douche déjà les ambitions financières des Parisiens.

La Juventus su Skriniar: la formula e l'alleato insospettabile https://t.co/lysE0oYNJ1 — calciomercato.com (@cmdotcom) October 12, 2024

La Vieille Dame n'a pas les moyens de réaliser un transfert onéreux, que ce soit payer l'indemnité de transfert ou le salaire du Slovaque. Ainsi, la Juve compte solliciter le prêt du joueur pour les 6 derniers mois de la saison actuelle avec une prise en charge d'une partie du salaire par le PSG. Une option peu avantageuse pour les Parisiens qui pourrait quand même aboutir. En Italie, on table sur les bonnes relations entre la direction turinoise et celle du PSG. Luis Campos s'entend bien avec le directeur sportif turinois Cristiano Giuntoli. La Juve vient en plus de revenir dans l'ECA (Association Européenne des Clubs) qui est présidée par Nasser Al-Khelaifi. A voir désormais si le PSG va préférer se débarrasser temporairement de Skriniar avant de trouver une solution plus convenable l'été prochain.