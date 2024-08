Désiré Doué au PSG, c'est signé (officiel)

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a confirmé ce samedi la signature de Désiré Doué, récent vice-champion olympique avec l'équipe de France. Le PSG a déboursé près de 60 millions d'euros pour faire venir le milieu de terrain du Stade Rennais, lequel a signé jusqu'en 2029.

« Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France et d'Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG. Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux à tous les postes avec le principe collectif au cœur de tout ce que nous faisons », se réjouit Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain, dans un communiqué.

« C 'est une grande joie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je ressens de l'excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir le Parc des Princes avec ce maillot sur les épaules et d'évoluer devant ce public », a reconnu Désiré Doué.