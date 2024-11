PSG ‍: Skriniar à la Juventus, c’est confirmé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver prochain, le PSG devrait procéder à quelques retouches au sein de son effectif. Milan Skriniar est annoncé partant et un retour en Italie est plus que jamais crédible pour l'international slovaque.

Le PSG a pas mal de choses à peaufiner en ce début de saison. Si les résultats sont là, surtout en Ligue 1, le club de la capitale a des difficultés pour se montrer efficace. Un problème récurrent pour Luis Enrique. L'Espagnol aurait d'ailleurs décidé récemment de laisser partir Randal Kolo Muani l'hiver prochain en cas de belle offre. L'idée sera de remplacer l'international français avec un joueur qui colle plus à ses idées de jeu. Autre joueur à être sur le départ du Paris Saint-Germain : Milan Skriniar. Le Slovaque ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, qui le voit comme un simple remplaçant. Un statut inacceptable pour l'ancien de l'Inter, qui veut changer d'air. Et un retour en Italie est plus que jamais crédible. Mais pas du côté de Milan.

La Juve est partante

En effet, selon les informations de la presse transalpine, une arrivée à la Juventus est dans les tuyaux pour Skriniar. Reste à savoir la formule. Mais la Vieille Dame est plus que jamais intéressée, surtout qu'elle se cherche un nouveau défenseur central depuis quelque temps. Au sortir de la victoire du club piémontais face à l'Udinese ce samedi soir, Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juventus Turin, a confirmé que l'hypothèse Skriniar était bien réelle. Via TMW, il a ainsi déclaré : « Nous cherchons un défenseur central. Pour le moment, c'est prématuré. Les choses changent continuellement. Pour l’instant, nous n’agissons pas, nous observons simplement la situation ». Pour rappel, Skriniar est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2028. Il est estimé à 20 millions d'euros. Un prix dans les cordes de la Juve, même si un prêt avec option d'achat sera aussi sans doute étudié par la direction francilienne.