PSG ‍: 100ME pour Guimaraes, le Qatar prêt à craquer

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu de terrain d’ici la fin du mercato hivernal, le PSG rêve d’un très gros coup avec la signature de Bruno Guimaraes.

Les chances de voir Bruno Guimaraes s’engager au Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato hivernal sont assez faibles. Il faut dire que Newcastle n’a aucun intérêt de vendre son international brésilien en cours de saison, mais l’intérêt du PSG est réel et le pressing exercé par Luis Campos ne faiblit pas. A en croire les informations délivrées par le journal Sport, le champion de France en titre ne lâche rien et croit toujours en ses chances de rafler la mise dans le dossier Bruno Guimaraes.

Une chose est certaine, ce n’est pas le FC Barcelone qui fera de l’ombre au Qatar dans ce dossier. En effet, le média affirme que le club catalan n’a pas l’argent nécessaire pour boucler une telle opération, aussi bien pour payer l’indemnité de transfert supérieure à 100 millions d’euros que pour assumer le salaire imposant de l’international brésilien. Le PSG en revanche a les moyens financiers… et les connexions qui vont bien dans ce dossier. Sport rapporte que l’agent de Bruno Guimaraes n’est autre que Giuliano Bertolucci, qui est également le représentant de… Gabriel Moscardo.

Le PSG a encore ses chances dans le dossier Bruno Guimaraes

Le jeune milieu des Corinthians devait signer à Paris mais tout a été remis en cause en raison de sa blessure au pied, qui va l’éloigner des terrains pendant trois mois. Selon le journal espagnol, Giuliano Bertolucci est à Paris depuis plus d’une semaine afin de régler le cas Gabriel Moscardo mais le PSG a profité de sa présence sur place pour avancer ses billes dans le dossier Bruno Guimaraes. Le média catalan confirme que Bruno Guimaraes dispose d’une clause libératoire estimée à un peu plus de 100 millions d’euros et que Newcastle pourrait voir son départ d’un bon œil afin d’équilibrer ses comptes. Encore improbable il y a quelques jours, la signature de l’ancien maître à jouer de l’OL vers le PSG ne semble plus impossible. De quoi faire frétiller les observateurs et les supporters parisiens à moins de quinze jours de la fin du mercato.