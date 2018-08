PSG : Si Rabiot part au Barça, le PSG a ciblé son remplaçant !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le dossier Adrien Rabiot a eu tendance à se tendre ces derniers jours, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne semblant plus vouloir prolonger son contrat à moins d'un an de la fin de ce dernier. Forcément, en Espagne, le FC Barcelone a repris espoir, le Barça comptant sur Nasser Al-Khelaifi pour finalement lâcher Adrien Rabiot dès ce mercato estival en échange d'un gros chèque. Et qui dit départ du jeune joueur formé au PSG dit signature d'un joueur afin de le remplacer.

Et ce lundi, Marca a déjà trouvé le favori numéro 1, supposé, du Paris Saint-Germain pour succéder à Adrien Rabiot. Le quotidien sportif espagnol affirme en effet que l'heureux élu serait Stanislav Lobotka, un nom déjà évoqué au PSG au début du mercato. L'international slovaque du Celta Vigo est resté en Espagne alors que Naples s'était présenté avec une proposition de 25ME jugée insuffisante. Pour s'offrir Stanislav Lobotka, le Paris Saint-Germain devra probablement régler le double, la clause libératoire du milieu de terrain de Vigo étant de 50ME. Bien évidemment, on est encore loin de ce scénario, mais à priori le PSG semble vouloir s'activer au cas où...