PSG ‍: Riolo à deux doigts d’applaudir Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très critique à l’égard de Luis Enrique pour sa gestion de Kylian Mbappé ces dernières semaines, Daniel Riolo n’a cette fois pas été scandalisé par la sortie du capitaine parisien à l’heure de jeu face à l’OM.

Ces dernières semaines, Luis Enrique ne se gêne pas pour sortir Kylian Mbappé en cours de match ou pire, pour ne pas le faire débuter. Un léger doute existait sur la titularisation de l’international français avant le choc entre l’OM et le PSG dimanche soir mais finalement, l’ancien Monégasque était bien titulaire. Sa prestation a en revanche été en-dessous des attentes, surtout lorsque l’on sait l’efficacité habituelle de Kylian Mbappé contre Marseille. Réduit à dix, le PSG a évolué en contre en seconde période. Malgré ce schéma idéal pour le n°7 parisien, Luis Enrique a fait le choix de le sortir dès l’heure de jeu. Un choix qui aurait pu une nouvelle fois provoquer la colère de Daniel Riolo, mais ce ne fut pas le cas. Cette fois, le journaliste de RMC n’a pas été scandalisé par la décision de l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain.

« Je ne suis pas affirmatif ni trop dur sur le choix de Luis Enrique de sortir Kylian Mbappé à l’heure de jeu contre l’OM. Il n’était pas en train de faire un match de dingue, mais je pense qu’au moment où il le sort, le PSG avait peut-être besoin de lui. Que ce soit lui ou Dembélé, Paris aurait pu garder un peu de profondeur. Mais je comprends le choix car il a voulu garder de la profondeur avec seulement Hakimi à droite et avoir plus de contrôle au milieu de terrain et garder le ballon. Je comprends le choix mais j’aurais gardé Mbappé encore un peu car à ce moment-là, je sentais qu’il était un peu mieux et c’était une période où le PSG était pas mal. Après sa sortie, c’est la période où Paris a le plus souffert. Mais je comprends, je peux comprendre, il ne faisait pas un match de fou. Ça reste étonnant de le voir sortir car tu sais que c’est un joueur qui peut te faire quelque chose à tout moment et qui fait souvent la différence » a souligné Daniel Riolo, qui aurait aimé voir Kylian Mbappé un peu plus longtemps sur le terrain, mais qui n’y voit pas un scandale d’autant que la prestation du capitaine du PSG et de la France était très décevante au Vélodrome. Glissons aussi au passage que son remplaçant, à savoir Gonçalo Ramos, a marqué.