PSG : Sévérac sert un café aux rageux du mercato parisien

Dans : PSG, Mercato.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters du Paris Saint-Germain se déchaînent contre le mercato effectué cet été par leur club préféré, estimant que le club de la capitale avait tout faux. Pour Dominique Sévérac, le PSG ne pouvait clairement pas faire aussi fort que l'été dernier, mais que les choix effectués cette saison se défendent sans problème.

« Neymar et Mbappé d’un seul coup, 402 ME sur deux attaquants, c’est prodigieux mais cela ne peut que rester rare et, aux yeux des règles du fair-play financier, cela doit même rester rare. Avec Buffon et Areola, le PSG n’est pas moins fort qu’avec Trapp et Areola, sans même compter l’aspect légendaire du gardien italien. Avec Bernat, Paris n’est pas moins fort qu’avec Berchiche. Choupo-Moting est une opportunité de marché (il était libre) et Kehrer ne remplace personne puisqu’il vient s’ajouter à trois très bons défenseurs (Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe). Certes, aucun nom ronflant ne rejoint cet effectif de stars, mais c’est un mercato bien pensé, qui joue plus la carte utile que le côté spectaculaire. Il faut de tout pour construire une équipe, et ce n’est pas l’empilement des meilleurs joueurs qui permet de créer une cohésion et un onze de feu », explique, dans Le Parisien, Dominique Sévérac, étonné que l'on puisse ainsi attaquer aussi durement les achats du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival 2018.