PSG : Sévérac s’interroge sur ce comportement de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire, buteur et passeur, Kylian Mbappé continue d’enchainer les matchs presque parfaits avec le PSG.

L’attaquant tricolore démontre une certaine régularité à se mettre en valeur, tout en n’oubliant personne. Ainsi, l’ancien monégasque cherche régulièrement ses partenaires sur le terrain, et c’en est même de trop pour Dominique Sévérac. Le suiveur du PSG pour le compte du journal Le Parisien s’étonne ainsi de voir Mbappé toujours vouloir la jouer collectif, même lorsqu’il peut conclure les actions lui-même, au risque de surprendre tout le monde et de faire capoter ses actions. Sans compter qu’avec un comportement plus individualiste, le natif de Bondy pourrait aussi faire gonfler de manière copieuse ses statistiques personnelles.

« Le jeune prodige français pourrait battre lui aussi un jour le record d’Ibra que délogera bientôt Cavani à deux conditions : rester au moins quatre ans dans la capitale et surtout arrêter de la donner quand il peut frapper. On lui connaissait deux défauts : son jeu de tête et sa faible appétence aux replis défensifs. Mbappé est aussi trop altruiste à moins qu’il ne s’agisse encore d’une volonté de montrer patte blanche dans l’effectif de requins qu’il a rejoint cet été. Le garçon aurait tort de vouloir trop plaire aux copains. Il doit penser aussi à lui et se forger dès maintenant son propre destin, sa propre histoire et empiler les buts », a expliqué Dominique Sévérac, persuadé que Mbappé pourrait être encore plus décisif. Avec huit buts et six passes décisives en 15 matchs de Ligue 1, on peut néanmoins déclarer sa première partie de saison comme réussie.