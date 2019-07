PSG : Seul au monde, Mbappé écrase le mercato des jeunes

Lorsque le Paris Saint-Germain avait conclu le prêt avec option d’achat de Kylian Mbappé, certains détracteurs avaient souligné les 180 M€ (bonus compris) misés sur un jeune aussi inexpérimenté.

Deux ans plus tard, ces mêmes sceptiques ont sûrement changé d’avis. Aux côtés de la star Neymar, l’attaquant français a fait mieux que répondre aux attentes. On ne parle plus d’un simple talent prometteur, mais d’un des tout meilleurs joueurs au monde. « Kylian, c'est spécial. Il a 20 ans et est déjà installé dans le top mondial », a récemment commenté son directeur sportif Leonardo dans les colonnes du Parisien, lui qui refuse de mettre un montant sur les épaules de son prodige.

« La manière dont Kylian gérera les premières difficultés sera importante pour connaître sa vraie valeur », a prévenu le Brésilien. En attendant ces obstacles, Soccerex, une société qui organise des événements dans le foot, a estimé le prix du champion du monde à 261 M€ ! C’est évidemment la valeur la plus élevée chez les moins de 21 ans, et de très loin.

En effet, l’Anglais Jadon Sancho le suit avec « seulement » 120 M€. Devant les 74,5 M€ de Matthijs de Ligt, qui s'apprête à rejoindre la Juventus Turin. Autant dire que l’ancien Monégasque n’a pas de concurrence dans sa génération, et encore moins parmi ses compatriotes puisque Mattéo Guendouzi (12e, 42,8 M€) et le Lyonnais Houssem Aouar (13e, 41,6 M€) arrivent loin derrière.

