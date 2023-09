Le PSG champion d'Europe, les Français ont renoncé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans quelques jours, le PSG retrouvera la scène européenne et la Ligue des champions. Une compétition toujours convoitée par QSI qui aimerait enfin la gagner. Cependant, l'opinion publique française n'a jamais autant douté des chances parisiennes.

Le PSG pourra t-il imiter son rival mais néanmoins jumeau Manchester City ? Après 15 ans d'attente, les Citizens ont enfin réussi à offrir la Ligue des champions à leurs propriétaires émiratis en juin dernier. Un succès qui donne envie aux Parisiens et à QSI. Les Qataris sont présents depuis 2011 à Paris mais ils ont rarement eu l'occasion d'espérer en faire de même. Le PSG n'a joué qu'une finale de C1 en 2020 et c'était dans des circonstances exceptionnelles avec le Final 8. Dans la grande majorité des cas, les ambitions et les belles paroles parisiennes n'ont jamais été concrétisées sur le terrain.

Messi et Neymar partis, le PSG voit sa cote chuter

Pour l'opinion publique française, ce ne sera pas la bonne cette saison non plus. Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, les sondés ont exprimé leur défaitisme. Les Français sont bien moins nombreux à voir le PSG capable de triompher en Ligue des champions. Ils sont 23% plus exactement, soit 16 points de moins qu'en septembre 2021 à la date du dernier sondage. Malgré cela, le PSG figure encore en tête de leurs prédictions devant le Real Madrid (21%) et Manchester City (17%).

Les amateurs de football leur emboitent le pas. Ils sont aussi 23% à voir le PSG triompher mais c'est 25 points de moins dans leur chef qu'en 2021. Le PSG passe derrière Manchester City (25%) dans leurs esprits et se retrouve à égalité avec le Real. La conséquence des départs de Neymar et surtout Messi dans leur esprit. L'arrivée de l'Argentin leur avait donné de la confiance avec des résultats boostés à l'époque dans le sondage. Son départ complique donc sérieusement les affaires parisiennes pour eux. Néanmoins, pour les rassurer, on peut constater que Messi n'est plus indispensable pour gagner la Ligue des champions depuis 2015 et son dernier sacre au Barça.