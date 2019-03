PSG : Ses recettes cartonnent, Paris se remonte le moral tout seul

Dans : PSG, Ligue 1.

Marqué par son élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a besoin de personne pour se consoler.

Ce mercredi, le champion de France a en effet retrouvé le sourire grâce à des chiffres en nette hausse dans le domaine du merchandising. Et pour cause, le club francilien a vendu 800 000 maillots la saison dernière, la première avec Kylian Mbappé et Neymar, qui ne sont évidemment pas étrangers à cette réussite. Grâce à eux, ce chiffre a connu un bond de 80 % par rapport à l’exercice précédent !

« Le maillot du Paris Saint-Germain est devenu un objet tendance porté par les plus grandes stars internationales », s’est réjoui le leader de Ligue 1 dans son communiqué, même s’il reste en dessous de cadors comme Manchester United, le Real Madrid ou le Barça qui dépassent le million de tuniques vendues chaque année. Il n’empêche que l’évolution est bluffante, sachant que le PSG ne vendait que 79 906 maillots en 2011, la première année de l’ère QSI.

La billetterie fonctionne aussi

Il faut aussi souligner la hausse générale des recettes merchandising, passées de 14,6 M€ à 55,3 M€ en moins de 10 ans. « Depuis 2011, le Paris Saint-Germain a multiplié ses revenus par cinq pour atteindre 540 millions d'euros », a indiqué le club, en incluant les 61,2 M€ rapportés par la billetterie en 2017-2018, avec 99 % des billets vendus.