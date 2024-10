PSG ‍: Kolo Muani vendu, c'est décidé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si le PSG réalise un début de saison solide en Ligue 1, la récente défaite à Arsenal a illustré le déficit de qualité des Parisiens sur la scène européenne. Cela oblige le club parisien à être très actif sur le prochain mercato hivernal.

Le PSG est-il trop fort pour la Ligue 1 ou cette dernière est-elle trop faible pour le club parisien ? La question revient chaque année mais cette semaine aura peut-être donné la réponse la plus claire possible. Invaincu et quasi injouable en France, le PSG n'a pas pesé bien lourd sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions. Battus 2-0, les Parisiens ont été trop tendres sur le plan collectif mais aussi offensif. L'absence d'Ousmane Dembélé aura révélé au grand jour les limites d'un effectif sans doute trop jeune à court terme. Cela contraint le PSG à recruter massivement cet hiver.

Kolo Muani sacrifié pour un nouveau 9

Le site Live Foot est formel : le PSG sera le principal animateur du mercato de janvier. Le club parisien a besoin de trois renforts, une idée validée par Luis Enrique en personne. La priorité concerne l'attaque. Même si Gonçalo Ramos va revenir, Paris a besoin d'un autre avant-centre axial. Randal Kolo Muani ne donne pas satisfaction. L'ancien nantais sera même sacrifié pour financer l'onéreux transfert qui se prépare.

Le PSG battu, le constat amer de Marquinhos https://t.co/qIdtSYICLr — Foot01.com (@Foot01_com) October 1, 2024

Le PSG vise aussi un milieu de terrain et un défenseur. Le profil type de ces deux joueurs est évident. Il faut un homme d'expérience, un fort caractère, capable d'encadrer un onze relativement jeune sur le papier. A voir désormais qui le PSG pourra attirer en plein milieu de la saison. Ses concurrents européens ne lui feront pas de cadeaux et il faudra sans doute regarder aussi du côté de l'Arabie Saoudite où se côtoient les joueurs expérimentés. On pense notamment à Fabinho d'Al-Ittihad (30 ans) que Luis Campos a connu à Monaco ou encore Marcelo Brozovic (31 ans) qui évolue à Al-Nassr.