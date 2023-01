PSG : Sergio Ramos viré, le cirque c'est fini !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Sergio Ramos au PSG est encore incertain, les dirigeants parisiens n'étant pas certains de vouloir conserver le défenseur espagnol. Et les langues commencent à se délier autour du vrai niveau de la légende.

Recruté pour apporter de l’expérience dans le vestiaire du PSG lors du mercato 2021, Sergio Ramos arrive dans les derniers mois de son contrat avec le club de la capitale. Et rien ne dit que Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi vont proposer au défenseur de 36 ans de rempiler pour une ou deux saisons supplémentaires à Paris, là où Paris est plutôt du genre à prolonger la totalité de ses joueurs, parfois sans que l’on comprenne pourquoi. Concernant Sergio Ramos, il semble cependant y avoir quelques hésitations, alors même que l’ancien joueur du Real Madrid a lui le désir de continuer à évoluer sous le maillot du PSG. Mais, même si personne ne peut remettre en cause les qualités de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du foot, il est clair que certaines de ses prestations montrent que l’âge commence à avoir des effets négatifs sur son jeu. Parfois Sergio Ramos prend l’eau et cela se voit. Au point même que sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens crient au scandale.

Sergio Ramos n'a plus sa place au PSG

Victoria + portería a cero

Win + clean sheet

Victoire + sans but encaissé#IciCestParis 🔴🔵 pic.twitter.com/UD90emxckA — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 11, 2023

Pourtant, les dirigeants parisiens semblent, eux, avoir un à priori favorable à une prolongation de contrat pour Sergio Ramos, confiant même être « satisfaits » du joueur, mais voulant se donner du temps avant de trancher. « C’est un grand leader qui transmet beaucoup d’expérience et de savoir-faire. C’est un exemple de travail et une grande personnalité typique d’une grande équipe », a confié une source interne au PSG dans Le Parisien, confirmant que les raisons qui avaient poussé au recrutement de Ramos en 2021 sont toujours celles qui incitent à le garder plus longtemps dans l’effectif de Christophe Galtier. Et cela même si les fans grondent face aux performances parfois médiocres du défenseur espagnol, à l’image de celle face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers cette semaine lors du fameux match amical en Arabie Saoudite. Mais il n’y a pas que chez les fans que cela coince, de nombreux suiveurs du Paris Saint-Germain commencent à se demander à quoi joue Nasser AL-Khelaifi en envisageant de prolonger le joueur de 36 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Dans le quotidien régional, Eric Rabresandatana commence à sérieusement en avoir marre de la gestion du PSG, que ce soit pour Sergio Ramos, mais plus globalement aussi. « Son expérience, c’est important, mais ça n’a pas l’air de transcender les autres. Je ne doute pas que c’est un compétiteur, mais il faut plus. Tu attends que le mec te fasse un gros truc. Or, pour l’instant, il n’y a pas de grosse référence. Aujourd’hui, on n’a rien pour s’appuyer sur le fait qu’il mérite une prolongation ou pas. Je ne parle pas du talent. Mais, dans la réalité du PSG, on n’a pas ce qu’on attend, constate l’ancien joueur du PSG, avant de monter dans les tours et dire ce qu’il pense de cette situation. Je suis arrivé au bout de ma patience en fait avec le spectacle que j’observe de ce PSG-là. Je préfère avoir cinq joueurs de talent moyen mais bosseurs qu’un super-joueur. C’est un sport d’équipe, et on a vu la limite d’avoir plein de talents accumulés sans jamais avoir le rendement attendu. » Sur Twitter, on dit la même chose, mais plus brutalement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Car le fait de savoir que Luis Campos et NAK sont « satisfaits » de Sergio Ramos a tendance à rendre les habitués du Parc des Princes totalement dingues. « Mais satisfait de quoi ? Même ses coupes de cheveux on n’est pas satisfait », « Satisfait ptdrrrrr n'importe quel joueur de ligue 1 en défense centrale est meilleur », « Satisfait ?? Bah merdeeeee alors. Si on le garde c'est comme entraîneur des défenseurs mais pas comme défenseur il n'a malheureusement plus le niveau et pourtant c'est un joueur que je kiffe », « On n'a pas le même niveau de satisfaction alors ! Faut le laisser partir prendre Skriniar et reste avec Kimpembe aussi », « C'est compliqué parce que c'est un peu comme Marquinhos, sur le plan affectif on les aime et on veut les garder mais sur le plan sportif... Faut réfléchir. ». Au moins, l'unanimité semble être de mise chez les supporters du PSG concernant le défenseur espagnol.