PSG : Sergio Ramos viré, il prépare sa lettre recommandée !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est récemment incliné face au RC Lens en Ligue 1. Une première défaite cette saison qui a mis en lumière certaines carences inquiétantes.

Christophe Galtier et ses hommes ont subi une première déroute cette saison sur la pelouse du RC Lens. Si le PSG était amputé de nombreux joueurs, l'esprit collectif n'a pas été bon. Aussi, certaines individualités inquiètent depuis quelques semaines. On peut par exemple citer Sergio Ramos. Le champion du monde est totalement passé à côté face aux Sang et Or. En fin de contrat en fin de saison, l'ancien du Real Madrid ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Car le PSG joue la montre et n'est pas pressé de lui faire une offre, surtout avant le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour certains, inutile de trop cogiter à Paris, Ramos ne doit jamais être prolongé. C'est d'ailleurs ce que pense Daniel Riolo.

Ramos, Riolo n'en peut plus

Toujours la même danse avec ce trio Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. 🐧 pic.twitter.com/X1ciXJ1v0F — Mookie (@MookieBarbu) December 28, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois au sujet de du champion du monde espagnol, qu'il espère voir loin de Paris la saison prochaine. « Sergio Ramos, honnêtement, s'ils lui prolongent son contrat, ça veut dire que le PSG a abandonné toute idée de football ! Si on considère que Ramos doit rester au PSG, c'est parce qu'il est vachement important dans le vestiaire, on nous a déjà fait le coup avec Buffon ! Mais on n'en a rien à foutre des assistantes sociales dans le vestiaire ! On a besoin de joueurs de foot ! Il n'y a plus de défense, et en plus, il n'y aura pas de recrutement », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui souhaite que le PSG reparte sur un nouveau cycle en défense la saison prochaine. Depuis le début de la saison, la défense centrale du club de la capitale est l'un des secteurs de jeu qui inquiète le plus. Marquinhos est aussi sous le feu des critiques.