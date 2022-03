PSG : Sergio Ramos viré en juin, le recommandé déjà prêt !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Constamment gêné par des douleurs au mollet, Sergio Ramos n’a que très peu joué avec le Paris Saint-Germain depuis sa signature l’été dernier. Sa situation commence à susciter des doutes au sein de la direction, désormais prête à envisager le départ du défenseur central.

Finalement, Presnel Kimpembe n’a pas grand-chose à craindre de Sergio Ramos. Considéré comme une menace pour le Français à son arrivée l’été dernier, l’ancien capitaine du Real Madrid passe son temps à l’infirmerie. Ses douleurs incessantes au mollet ne l’ont laissé disputer que cinq matchs avec le Paris Saint-Germain. Et la sixième rencontre ne lui offrira sûrement pas les retrouvailles tant attendues avec les Merengue mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Sergio Ramos viré un an avant la fin de contrat par le PSG ?

Dans ces conditions, le club de la capitale commence forcément à s’interroger. Pire encore, la direction francilienne envisage un départ de Sergio Ramos l’été prochain. En effet, le journaliste Fabrizio Romano affirme que l’Espagnol n’est pas certain de rester pour l’exercice suivant. Aucune décision ne sera prise à chaud. Les dirigeants ne scelleront le sort du défenseur central qu’au terme de la saison, après une longue réflexion. En tout cas, son recrutement semble remis en question en interne. Ce qui n’est pas vraiment une surprise après les déclarations de Leonardo dans le journal L’Equipe cette semaine.

🚨 Le LA Galaxy est prêt à signer Sergio Ramos et a déjà initié une prise de contact avec le clan de l’Espagnol.



(@Santi_J_FM) https://t.co/USTrR5wYLY pic.twitter.com/6Ob9lAyUAC — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2022

« On l'a recruté, il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué cinq matchs. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait, a reconnu le directeur sportif. C'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. » A bientôt 36 ans, Sergio Ramos a plutôt intérêt à anticiper un éventuel départ.