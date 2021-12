PSG : Sergio Ramos, un scoop débusqué aux toilettes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, le PSG a officialisé la signature de Sergio Ramos au tout début de l'été. C'est un journaliste qui avait dévoilé ce scoop, il raconte comme il a eu sa première info.

Le mercato a désormais ses journalistes vedettes. Ainsi, tout le monde connaît Fabrizio Romano ou Gianluca Di Marzio, deux spécialistes italiens des transferts. En Espagne, Andrés Onrubia a eu son heure de gloire, le correspondant de la Cadena Ser et de AS en France ayant sorti quelques grosses infos, et notamment lors du récent marché estival des transferts, lorsqu’il a annoncé que le Paris Saint-Germain tentait de recruter Sergio Ramos. Une info qui avait d’abord fait sourire, avant que quelques jours plus tard, le PSG confirme officiellement la signature du légendaire défenseur espagnol laissé libre par le Real Madrid. Invité de l’émission El Larguero, Andrés Onrubia a confié ce mardi comment il avait fait pour sortir ce scoop.

Le frère de Sergio Ramos et Leonardo repérés par hasard dans un restaurant

Une histoire plutôt drôle qui démontre que sur ce coup-là le reporter espagnol a surtout un gros coup de chance. Tout a commencé lorsque le journaliste est venu faire son boulot au Camp des Loges afin de couvrir l’entraînement de l’équipe de Mauricio Pochettino. La suite, c’est Andrés Onrubia qui l’a raconté à ses confrères madrilènes. « J'allais à l'entraînement du PSG quand j'ai eu une envie pressante, soyons clair, et j'ai dû aller aux toilettes. Devant le centre d'entraînement parisien, il y a un restaurant de luxe, je n'en pouvais plus et je suis donc allé dans les toilettes de ce restaurant. Soudain j’ai vu Leonardo et René Ramos (Ndlr : Frère et agent de Sergio Ramos) à une table, je les ai reconnus en sortant des WC. C'est comme ça que je suis tombé sur ce scoop », explique le journaliste, qui a rapidement compris que le Paris Saint-Germain avait avancé ses pions dans le dossier Ramos.