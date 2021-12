PSG : Sergio Ramos terrorisé, Fred Hermel balance

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En février prochain, Sergio Ramos retrouvera le Real Madrid à l’occasion du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le PSG.

Sergio Ramos redoutait sans doute ce tirage, il a pourtant bien eu lieu. Le Paris Saint-Germain sera opposé au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche spéciale pour Kylian Mbappé, qui a avoué il y a quelques semaines qu’il avait souhaité rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Mais c’est de toute évidence pour Sergio Ramos que ce match aura une saveur encore plus particulière. Et pour cause, le défenseur espagnol a passé plus de dix ans chez les Merengue, où il était encore capitaine la saison dernière bien que celle-ci ait été polluée par les blessures. Comment le nouveau défenseur du PSG, qui n’a joué qu’un match avec Paris pour le moment, va-t-il appréhender ce grand retour à Santiago Bernabeu ?

Sergio Ramos is heading home in the Champions League 🏠 pic.twitter.com/DTSIX26x3E — B/R Football (@brfootball) December 13, 2021

Interrogé à ce sujet dans l’After Foot, le spécialiste du football espagnol Fred Hermel a confié que la crainte de se faire siffler par ses supporters historiques pourrait très vite gagner Sergio Ramos. « Je pense qu’il le craint l’accueil du public, car son départ ne s’est pas bien passé. Quand on quitte le Real et qu’on ne part pas bien, on paye la facture d’une manière ou d’une autre. Ce serait une blessure énorme pour lui. Lorsqu’il retournait avec le Real Madrid sur la pelouse de son club formateur, le FC Séville, il a toujours été insulté et sifflé » a analysé le consultant de RMC, pour qui Sergio Ramos ne doit donc pas attendre avec une grande impatience le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Madrid pour y affronter le Real en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si ce jour-là, Sergio Ramos sera apte puisque pour l’instant, il collectionne plus les forfaits que les matchs disputés sous les couleurs du PSG…